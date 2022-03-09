Нейтральность Китая в конфликте между Россией и Украиной отразилась на ВВП

На последней сессии парламента КНР чиновники озвучили прогнозы по росту ВВП в 5,5%. Это рекордно низкий показатель за последние годы. Столь пессимистичные ожидания стали следствием множественных кризисов внутри страны, а также геополитических трений, включая спецоперацию России в Украине.
Председатель Госсовета КНР Ли Кэцян назвал экономическую стабильность основным приоритетом государства. Со времён правления в США Дональда Трампа на Китай сыпятся высокие экспортные тарифы. Его пытались отодвинуть от прогресса, из-за чего государству пришлось вкладываться в разработку собственных инноваций. Вашингтон пытается вытеснить китайские полупроводники с международного рынка.
Новая холодная война может затронуть китайскую экономику, зависящую от импорта технологий. Озвученная позиция по нейтралитету в отношении российско-украинского конфликта усилила западные нападки на Китай. Ведь Поднебесная как «добрая половина мира» не осудила российские действия на Украине. За свою нейтральность Китай вынужден теперь приобретать энергоресурсы по завышенным ценам. Но со временем Поднебесная может выиграть от разрыва множественных логистических цепочек и торговых отношений между странами.
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