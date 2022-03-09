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9 марта 2022, 17:41

Скрин американской памятки на Украине, из открытых источников

В Министерстве внутренних дел ЛНР сообщили об обнаружении памятки американского производства для солдат ВСУ на случай начала войны против России. Скрины выложил Telegram-канал RT.

Журналисты уточнили, что найденная сотрудниками МВД ЛНР памятка для военного о «русско-украинской войне» была создана совместно американо-украинскими специалистами. В разработке «инструкции» приняли участие Национальный фонд поддержки демократии (признан нежелательным в России), Freedom House и IREX.

В найденной памятке указаны правила поведения украинского военного в российском плену, перечислены их права, согласованные с нормами международного права. В качестве бонуса указано вознаграждение для сумевших отличиться в борьбе м ВС России.

Авторство принадлежит среди прочего и медицинским организациям США. Интересно отметить, что в отличие от американских профильных медиков, русским врачам не приходится учить как отнимать жизни у пациентов, наоборот, они помогают медикам Донбасса спасать жизни.