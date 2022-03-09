В Луганске прогремел мощный взрыв

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9 марта 2022, 11:55

Взрыв в Луганске, архив, vk.com/novosibka/ Global Look Press

Сегодня, 9 марта, пришло срочное сообщение о сильном взрыве в центре Луганска. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию столицы ЛНР.

Подробностей о том, какой объект поражен, о причинах и наличии жертв и разрушений на данный момент нет.

Агентство следит за ситуацией.

Ранее сегодня стало известно, что председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР.