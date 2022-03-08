Масштабный сбой в Discord обеспокоил сообщества геймеров

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8 марта 2022, 22:46 Александр Крохмаль, Журналист

Сегодня ближе к 20 часам по МСК пользователи геймерской сети Discord стали сообщать о серьёзных неполадках. Сообщения отказывались грузиться. При попытке зайти на какой-либо канал, возникали сбои. Не грузились ни сообщения, ни видеоматериалы, ни залитые на местный загрузчик файлы. Неприятность коснулась и стримеров, которых в Discord огромное количество. Некоторые из них стали замечать неполадки ещё несколько дней назад, когда при попытке зайти на стрим возникал чёрный экран. Никакого изображения не было.

Что именно случилось в геймерской сети – пока не сообщается. Сбой идёт уже более двух часов. В мобильной версии замечены проблемы с оповещениями и с загрузкой сообщений. Так что можно сделать вывод, что сбой проходит абсолютно по всем версиям сети. К счастью, специалисты сообщества всё же связались с пользователями и сказали, что работают над устранением неполадок. Однако как было сказано выше, точная информация пока неизвестна. Очевидно, это может быть связана с ошибкой в обновлениях. Но санкции, объявленные против РФ, точно не касаются вопросов с Discord.