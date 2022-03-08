Британский премьер Джонсон: Запад разработает план для восстановления Украины

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8 марта 2022, 22:43

Борис Джонсон, фото: Mihkel Maripuu via www.imago-ima, globallookpress.com

Страны Запада собираются разработать план по восстановлению Украины. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по итогам встречи в Лондоне с председателями правительств стран Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия) рассказал во вторник, 8 марта, о достижении согласия по вопросу необходимости продемонстрировать украинским гражданам, что, как только будет защищена и восстановлена свободная, суверенная и независимая Украина, Запад составит план Маршалла для ее восстановления.

Планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году государственным секретарем США Джорджем Маршаллом.

По словам Джонсона, Великобритания и страны Вишеградской группы планируют укрепить сотрудничество по вопросам кибербезопасности и противодействию кампаниям по дезинформации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.