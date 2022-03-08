Власти ДНР организовали эвакуацию 560 жителей Горловки в Россию

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8 марта 2022, 20:16 Источник: РИА Новости

Последствия обстрела Горловки, фото: ДНР Онлайн, Вконтакте

Власти Донецкой Народной Республики организовали эвакуацию в Россию жителей города Горловка, который подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины с использованием тяжелого вооружения, в том числе "Точки-У".

Мэр города Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что со вторника, 8 марта, была организована централизованная эвакуация женщин, детей и граждан преклонного возраста в безопасные районы России. По данным Приходько, сегодня из Горловки в Россию отправилось 560 человек. Мэр Горловки рассказал, как организована эвакуация.

"Людей мы обеспечиваем продуктовыми и гигиеническими наборами и довозим до российской границы, где их встречают сотрудники МЧС РФ и расселяют на территории России", - пишет он.

Приходько уточнил, что на 9 марта записалось уже 250 человек. "При необходимости и наличии желающих эвакуироваться, эвакуация будет проводиться в последующие дни", - добавил он.

По словам Приходько, ВСУ продолжили обстрелы города с использование тяжелых вооружений. Во вторник обстрелу со стороны ВСУ подвергся Центральногородской район Горловки, значительные повреждения получил ряд частных домов. В результате обстрела в районе был поврежден газопровод, который был экстренно восстановлен работниками экстренных служб.