Минобороны РФ: мирные жители Украины рассказывают о жестокости украинских националистов

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8 марта 2022, 19:26 Источник: РИА Новости

Последствия обстрела Горловки, фото: ДНР Онлайн, Вконтакте

Мирные жители Украины рассказывают о жестокости украинских нацистов, убийствах, насилии и незаконных арестах. Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев во вторник заявил, что у российских военных в качестве доказательств имеются аудио- и видеопротоколы.

По словам российского генерала, в базе данных НЦУО с учетом истекших суток документально обработано два миллиона 541 тысяча 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины, а также иностранцев, с просьбами спасти и эвакуировать их из 1 917 населенных пунктов Украины.

Мизинцев подчеркнул что эта "база содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах, чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах". Генерал отметил, что все данные, включенные в базу, станут прямым свидетельством беспредела, жестокости и преступлений киевской власти против граждан Украины.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ никому не передаст обращения жителей Украины из-за опасения, что эти сведения попадут к украинским нацистам. Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев считает, что если база данных попадет в руки националистов, всем обратившимся за помощью людям грозят преследования, унижения, пытки и расстрелы.

"Если бы у нас было элементарное доверие к украинским властям, то мы могли бы передать им эту базу данных для того, чтобы развеять домыслы о том, что якобы никто не хочет ехать в Россию. Но по понятным причинам мы этого сделать не можем", - объяснил генерал.