Депутат Рады Гончаренко открыл «сафари» на Наталью Поклонскую, приехавшую на Украину, и призвал смело задерживать ее

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8 марта 2022, 18:29

Наталья Поклонская, vk.com/poklonskaya_nv

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская сообщила, что совместно с Росгвардией доставила гуманитарную помощь, продукты питания и медикаменты, в Херсонскую область на Украину. На приезд Поклонской, бывшего прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы, отреагировал депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Нардеп призвал, если кто увидит ее на Украине, ловить и задерживать. "За поимку Натальи Поклонской должны браться именно украинцы. Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы. Сафари объявляется открытым", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале, - передает РИА Новости.

Наталья Поклонская рассказала, что украинские националисты запугивают и угрожают расправой местному населению. "Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению — вплоть до поджогов домов.

В связи с этим мной специально не указываются населённые пункты и фотографии с изображением мирного населения, получившего гуманитарную помощь. Данная помощь будет осуществляться нами на систематической основе", - написала Наталья Поклонская в соцсети.