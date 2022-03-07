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Сербия не изменит свою позицию по отношению к санкциям против РФ

, 19:06 , Журналист

Сербия не изменит свою позицию по отношению к санкциям против РФ

Президент Сербии Александр Вучич решительно отказывается поддержать санкции против РФ на фоне спецоперации на Украине.

В этом его поддерживают многие сограждане. Вучич заявил, что не поддержит санкции даже ввиду усиленного давления со стороны западных партнеров и Евросоюза. "Мы свое решение уже приняли" - подтвердил сербский глава государства. Как он чётко дал понять ЕС, его политика по отношению к дружественному российскому народу не изменится. Президент ещё раз напомнил, что Россия активно помогала Сербии во времена распада Югославии. Также РФ поддержала Белград в вопросах конфликта с Косово.​

Вучич не планирует осуждать Россию. Более того, совсем недавно в Белграде и других городах Сербии прошли акции в поддержку президента Путина и его военной спецоперации. Люди, поддерживающие действия РФ, несли российские флаги, а также знамена недавно признанных республик - ЛНР и ДНР. При этом, Александр Вучич отметил, что поддерживает территориальную целостность Украины и не желает видеть "конфликтов между братскими народами".​

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Политика

Минобороны РФ: биолаборатории во Львове, Харькове, Полтаве работали с возбудителями чумы, сибирской язвы, дифтерии и дизентерии

На территории Украины была сформирована сеть, которая включала более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические. «Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве», - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.