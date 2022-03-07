Представитель ДНР Басурин: по организованным Россией гумкоридорам никто не вышел, потому что не выпускают националисты

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7 марта 2022, 14:14

Эдуард Басурин, фото: vk.com/dnr_online_su

Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в понедельник днем заявил, что по организованным Россией 7 марта с 10 утра гуманитарным коридорам никто не смог выйти, потому что людей не выпускают националисты.

Жительница Дмитровки Алёна рассказала российским корреспондентам, что украинские пограничники расстреливают мирных граждан, пытающихся выехать из своих городов, - передает RT.

В Минобороны РФ ранее сегодня информировали, что с 10:00 мск на Украине объявлен режим тишины, открываются шесть гуманитарных коридоров. Мирные жители Киева, Мариуполя, Харькова и Сум могут покинуть города. Вооружённые силы России осуществляют контроль за ходом эвакуации с применением беспилотников.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук в понедельник на брифинге заявила, что открытие гуманитарных коридоров, которые предложила организовать России, является неприемлемым для Киева.

6 марта вечером Басурин сообщал, что при попытке выйти из города Мариуполь по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, украинскими боевиками из националистического батальона «Азов» (запрещенного в РФ) была расстреляна колонна мирных граждан.

По предварительной информации, убиты два человека. Четыре человека ранены.