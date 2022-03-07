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Источник РИА Новости: на Украине действует диверсионная группа «Грузинский легион»

, 09:42

Источник РИА Новости: на Украине действует диверсионная группа «Грузинский легион»
Мамука Мамулашвили, фото из соцсети

На Украине действует диверсионно-разведывательная группа "Грузинский национальный легион". Источник РИА Новости сообщил, что члены этой группы участвовали в боевых действиях в Афганистане и Ираке.

По данным инсайдера, в эту диверсионно-разведывательную группу входит порядка 25 человек, в основном - граждане Грузии.
Действует "Грузинский легион" сейчас в Луганской области Украины, - передает радио Sputnik.

Собеседник агентства рассказал, что добровольцев в группу набирают на территории Грузии из числа националистов, имеющих опыт ведения боевых действий против России, в том числе из участников грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликта, а также миссиях в Афганистане и Ираке в составе вооруженных сил Грузии.

Финансовым координатором деятельности легиона ранее был бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, "действующий через различные фонды США".

Полевым командиром "Грузинского национального легиона" является 43-летний Мамука Мамулашвили (Ушанги), уроженец Тбилиси. Мамука - ветеран боевых действий в Грузии за участие в вооруженном конфликте в Абхазии и возможно в Южной Осетии. Он был и участникос боевых действий в Чечне в качестве наемника на стороне НВФ.

Мамулашвили до прибытия на Украину летал в США, где встречался с представителями украинской и грузинской диаспор, и с руководством американских военных компаний.

Деятельность "Грузинского легиона" координируется ВСУ и спецслужбами Украины.

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