Министр обороны Украины Резников обратился к гражданам с просьбой о помощи в исполнении военного заказа и ремонте техники

Министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье сообщил о том, что экономика страны переведена на «военные рельсы» и попросил украинцев помочь властям в исполнении военного заказа.
«Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие»,— говорится в заявлении Резникова, опубликованном в Facebook Министерства обороны Украины.
Тех граждан страны, которые были вынуждены эвакуироваться, министр попросил помочь на новом месте. «Ваша помощь нужна повсюду»,— обратился к ним Резников.