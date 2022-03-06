Министр обороны Украины Резников обратился к гражданам с просьбой о помощи в исполнении военного заказа и ремонте техники

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6 марта 2022, 16:24 Источник: РБК

Алексей Резников, Volodymyr Tarasov/globallook.com

Министр обороны Украины Алексей Резников в воскресенье сообщил о том, что экономика страны переведена на «военные рельсы» и попросил украинцев помочь властям в исполнении военного заказа.

«Мы перевели экономику страны на военные рельсы. Заводы и фабрики продолжают работу, выполняют военный заказ, ремонтируют технику, превращают военные трофеи в оружие»,— говорится в заявлении Резникова, опубликованном в Facebook Министерства обороны Украины.

Тех граждан страны, которые были вынуждены эвакуироваться, министр попросил помочь на новом месте. «Ваша помощь нужна повсюду»,— обратился к ним Резников.