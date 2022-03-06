Минобороны Белоруссии не подтвердило информацию об отставке главы Генштаба ВС республики Гулевича

Аргументы Недели → В мире 13+

6 марта 2022, 16:01 Источник: РБК

Фото с сайта Минобороны Белоруссии

Информация об отставке начальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктора Гулевича, которая разошлась в воскресенье по соцсетям, не соответствует действительности, сообщила пресс-служба Минобороны страны на своей странице ВКонтакте.

Фотографию якобы заявления Гулевича разместил в своем телеграм-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко, уверяя, что документ подлинный. В заявлении на имя министра обороны начальник Генштаба ВС Белоруссии якобы просит об отставке в связи с тем, что не может сформировать ударные батальоны для операции в Украине. Пост мгновенно разлетелся по соцсетям.

Опровергая подлинность документа, пресс-служба белорусского Минобороны разъяснила, что начальник Генштаба не может просить отставки у министра, так как уволить его может только главнокомандующий. К тому же подпись в опубликованном документе не похожа на настоящую.

«Если вы на такие фейки замахиваетесь, то хоть бы подпись начальника Генерального штаба нашли бы близкую к реальной»,— говорится в сообщении.

Минобороны так же подчеркнуло, что воинские части и соединения Белоруссии полностью укомплектованы и выполняют задачи только на своей территории.