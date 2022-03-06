Директор ВОЗ Гебрейесус заявил о погибших при нападении на медучреждения на Украине

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6 марта 2022, 15:26

фото: сайт ВОЗ

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил о нападениях на медицинские учреждения на Украине, которые привели к гибели людей.

«ВОЗ подтвердила несколько нападений на медицинские учреждения на Украине, в результате которых погибли и получили ранения множество людей»,- написал он в Twitter.

Гебрейесус отметил, что сейчас расследуются дополнительные обстоятельства. По его словам, нападения на медицинские учреждения или работников нарушают медицинский нейтралитет и являются нарушением международного гуманитарного права.

ВОЗ опубликовала шесть подтвержденных сообщений о нападениях на медицинские учреждения на Украине. В результате происшествий погибли 6 человек и 11 получили ранения.