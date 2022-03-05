Юристы по делу ЮКОСа отказались от сотрудничества с Россией

Нидерландская юридическая компания Houthoff, представлявшая на протяжении многих лет интересы России в деле ЮКОСа, отказалась от контактов с заказчиком из-за спецоперации на Украине. Новые заказы юристы категорически отказались принимать. Решение принято на уровне Амстердамской коллегии адвокатов.
Дело ЮКОСа тянется более двадцати лет. Восемь лет назад собственникам удалось доказать, что Россия экспроприировала нефтяную компанию, нарушив тем самым закон. В итоге нефтекомпания объявила о банкротстве, а контрольный пакет акций перешёл под контроль государства.
Суд обязал выплатить акционерам многомиллиардную компенсацию. Россия смогла обжаловать это решение. Однако суд в Гааге восстановил обязательство перед истцами. Через кассационную жалобу Москва смогла оспорить и это решение. В итоге Верховный суд Нидерландов отменил постановление о назначении выплаты истцам денежной компенсации.
Профессиональные правила работы правозащитников не позволяют им продолжать защиту россиян, независимо от степени их виновности и нуждаемости в юридической защите. Нидерландская коллегия адвокатов не сможет оказывать услуги даже аффилированным ЮКОСу лицам и компаниям.
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