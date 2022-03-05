Минобороны РФ: националисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» в Харькове и Сумах сотни иностранцев

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5 марта 2022, 15:58

Киев, фото: Pavel Nemecek, globallookpress.com

Минобороны РФ в субботу, 5 марта, сообщило, что на Украине националистические батальоны продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" около пяти тысячи иностранных граждан.

По сведениям Минобороны, в Харькове националисты удерживают до 1,5 тысяси студентов из Индии, до 200 граждан Иордании, 40 граждан Египта, 15 граждан Вьетнама.

В Сумах - 576 граждан Индии, 159 граждан Танзании, 121 гражданина КНР, 100 студентов из Ганы, 60 граждан Египта, 45 граждан Иордании, 16 студентов из Пакистана, 15 граждан Туниса и 14 граждан Замбии.

На предложения открыть гуманитарные коридоры в Харькове и Сумах Киев отвечает отказом.

В оборонном ведомстве России рассказали, что радикалы препятствуют эвакуации мирного населения – введен комендантский час, заминированы выезды, людям угрожают физической расправой.

В Сумах при попытке самостоятельно выйти к пункту пропуска Суджа группа из примерно 20 студентов из Пакистана была избита националистами территориальной обороны. Избитых иностранцев вернули назад в общежитие.

В Минобороны добавили, что стало больше случаев дискриминации по расовому признаку. Националисты препятствуют эвакуации иностранцев, особенно с тёмным цветом кожи, а также индусов, израильтян, индонезийцев, пакистанцев и египтян.

По данным Минобороны, сегодня из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам не прибыл никто, националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев.