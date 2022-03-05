Бывший король Испании Хуан Карлос I избежал ответственности за коррупцию

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5 марта 2022, 15:04 Источник: theguardian.com

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Издание The Guardian сообщило, что в Испании решили прекратить расследование коррупционных преступлений, в которых подозревали бывшего короля Хуана Карлоса I.



Монарх сбежал из страны в 2020 году. Сейчас ему 84 года. Хуана Карлоса подозревали в получении взятки при строительстве железной дороги в Саудовской Аравии. По некоторым данным, тогда на офшорный счет, принадлежавший Хуану Карлосу, поступило 100 миллионов долларов. Подобные обвинения в отношении него выдвигали и правоохранительные органы Швейцарии. Там считают, что бывший испанский король брал «откаты» при заключении государственных договоров.



Сообщается, что следствию так и не удалось доказать, что полученные монархом миллионы евро были именно взяткой. Кроме того, срок давности этих событий уже истек. Проблемы, связанные с регуляризацией налогов и неприкосновенностью главы государства, также стали поводом для отказа от дальнейшего расследования.



Хуан Карлос I вступил на престол в 1975 году и правил Испанией 39 лет. В 2014 году монарху пришлось уйти на покой из-за плохого состояния здоровья. Кроме того, к этому времени он изрядно подпортил свою репутацию. Общественность возмущалась, что в 2012 году, в разгар экономического кризиса, король развлекался, устроив охоту на слонов. Стоит отметить, что она прошла для него неудачно, поскольку Хуан Карлос умудрился получить тяжелую травму.



