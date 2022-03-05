Россия экстрадировала в Бразилию террориста-антигея

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5 марта 2022, 14:59

Житель Бразилии Эдуардо Фаузи обвинялся в нападении на киностудию Portados Fundos в Рио-де-Жанейро, снимавшую фильм про Иисуса в 2019 году. По версии следствия, он вместе с сообщниками бросил в здание бутылки с зажигательной смесью. Злоумышленников не устраивало, что главный герой изображался человеком с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Бразильский суд заочно арестовал Фаузи, который скрылся из своей страны.



После объявления в международный розыск Эдуардо Фаузи был задержан в Екатеринбурге. В России у него проживают гражданская жена и несовершеннолетний ребёнок. В ожидании экстрадиции он провёл в следственном изоляторе больше года. Заявление о предоставлении ему политического убежища не было удовлетворено. Бразилец опасался, что на родине с ним расправятся геи-экстремисты.



Гражданская жена задержанного указала на нарушение прав. В начале года бразильский суд снял с Фаузи все обвинения, но об этом не была предупреждена российская сторона. Эдуардо находился в российском СИЗО незаконно. Сторона защиты иностранца отправляла жалобы в Генеральную прокуратуру, но надзорное ведомство оставило заявления без рассмотрения. Адвокат бразильца намерен обжаловать незаконные действия как российских властей, так и бразильских правоохранителей, нарушивших регламент закрытия уголовного дела.



