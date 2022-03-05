Как американская группа «Ананас» спасала афганцев после «миссии в Кабуле»

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5 марта 2022, 13:46 Источник: ng.ru

На «миссию в Кабуле» американцы за 20 лет потратили порядка 2 трлн долларов. Около половины этих денежных средств ушло на боевые действия и формирование вооруженных сил Афганистана. Крах марионеточного правительства Гани во многом оказался обеспечен масштабной коррупцией как со стороны афганцев, так и со стороны американцев. Некоторые подразделения афганской армии так и остались на бумаге. Хотя деньги на них выделялись исправно.



Американцы понимали, что война может обрести партизанский характер. Поэтому было сформировано Командование специальных операций Афганской национальной армии, в задачи которого входила помощь в проведении контрповстанческих операций.



В состав командования входили 4 бригады специальных операций (Special Operations Brigades, SOB), 10 батальонов специального назначения коммандос (Commando Special Operations Kandaks, SOK), 8 мобильных ударных батальонов (Mobile Strike Kandaks, MSK) и ударных батальонов «Удар кобры» (Cobra Strike Kandaks, CSK), а также семь подразделений поддержки.



Помимо этого, была сформирована Бригада национальных миссий (НМ) которая позволяла проводить быстрое развертывание и проведение операций национального уровня для достижения стратегических результатов в любом районе Афганистана.



В Авиационное крыло специальных операций (SMW) входили четыре эскадрильи вертолетов и одна эскадрилья самолетов. Вертолеты доставляли спецназ в район выполнения задачи. Разведывательная эскадрилья базировалась в Кабуле.



Американцы создали в Афганистане вполне современные Силы специальных операций (ССО). Эти части были лучше укомплектованы, подготовлены, оснащены и обучены. Они отличались высоким моральным духом и результативностью в ходе совместных операций с американским спецназом.



С 14 по 20 июня 2021 года ВС Афганистана планировалась операция по освобождению от талибов уездного центра Давлат-Абад (провинция Фарьяб) на севере страны. Элитный афганский спецназ численностью около 50 человек должен был захватить городок, а подразделения Сил безопасности силами 170 человек после этого должны были подойти и блокировать подходы противника, а при необходимости отразить его атаки.



Один из военных чиновников рассказал, что рано утром 16 июня 2021 года спецназ вошел в населенный пункт и разгромил небольшой отряд талибов. К шести часам утра уездный центр был взят.



Однако вскоре крупный отряд талибов, внушительно превосходивший по численности отряд спецназа, окружил Давлат-Абад. Они открыли минометный огонь по коммандос и уничтожили их «Хаммеры».



Командование срочно запросило поддержку, но ни авиация, ни наземные силы так и не прибыли. В итоге 24 спецназовца погибли. И это далеко не единичный случай, когда армия и полиция подставляла коммандос.



Если бы власти страны сохраняли спокойствие и волю к победе, все могло закончиться иначе. Но Гани устроил склоку, снял с должности министра обороны и министра внутренних дел, а также губернаторов провинций, и назначил на эти должности совершенно неизвестных на местах людей. А в Афганистане это имеет важное значение. Поэтому и начался стремительный развал армии и полиции.



Официальный Вашингтон не предпринял конкретных шагов по спасению союзников и, более того, усугубил их положение. Для организации пропуска на территорию аэропорта Кабул лиц, сотрудничавших с американцами, администрация США передала их списки талибам, поставив их под удар.



Беспомощность властей сподвигла на инициативу ветеранов американского спецназа (ЧВК), решивших самостоятельно спасти своих товарищей по оружию. Первый шаг на этом пути сделал бывший американский морской пехотинец Эндрю Дарлингтон, который на следующий день после сдачи столицы позвонил из Флориды в Кабул своему бывшему сослуживцу и попросил спасти афганского переводчика Обиде, с которым сотрудничал ранее. Он работал со спецназом США и элитной командой SEAL Team Six в течение 10 лет, участвуя в охоте на руководство талибов.



Действия по спасению союзников и граждан осуществлялись также британской SAS. За 10 дней после захвата талибами Кабула около 130 афганцев были ввезены в аэропорт, окруженный боевиками Талибана*.



Ветераны спецподразделений, выполнявшие задачи ЧВК в Кабуле создали добровольческую оперативную группу «Ананас», стараясь спасти как можно больше афганских союзников. Численность группы превышала 50 человек.



Организацией спасения афганских спецназовцев занимались в сети на зашифрованном чате. При этом общение все равно осуществлялось с использованием условных названий.



Так, координатор группы «Ананас» Зак Лоис обозначался как «инженер подземной железной дороги». Ему подчинялись «пастухи» из числа бывших американских спецназовцев и сотрудников ЦРУ, руководивших действиями афганцев, которых они спасали. Среди них были коммандос, переводчики, сотрудники командования и члены их семей. Всех они обозначались как «пассажиры».



Работая в сети, «пастухи» направляли «пассажиров» в режиме реального времени к обозначенным на электронной карте точкам GPS. Там «пассажиры» самостоятельно прятались до тех пор, пока их не вызовет проводник с зеленым химическим фонарем. После вызова «пассажиры» поднимали свои смартфоны с изображением желтых ананасов на розовом поле.



Во время выхода на указанные пункты сбора небольшие группы афганцев так или иначе натыкались на боевиков Талибана*. Им очень повезло, что «студенты» (так переводится понятие «талибы»), видимо, были неграмотными, поскольку документы у беженцев никогда не спрашивали. Между тем по документам можно было сразу же определить афганских коммандос, воевавших против Талибов 20 лет. Но, к счастью «пассажиров», дело заканчивалось побоями.



Оперативная группа «Ананас» проделала большую работу по подготовке «пассажиров» к вылету в Штаты. У всех были визы в США либо заявки на визу. По некоторым подсчетам, группа «Ананас» спасла минимум 630 афганских жизней.



«Наше собственное правительство не сделало этого. Мы сделали то, что должны были делать, как американцы», - заявил работавший в «Ананасе» «пастухом» бывший «морской котик» Редман.



*Организация запрещена в РФ.



