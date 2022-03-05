Деятельность ОДКБ определит координирующее государство

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5 марта 2022, 13:38

Президент России Владимир Путин направил в парламент предложение о введении понятия «координирующее государство» в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Такое государство сможет брать на себя функции контроля за миротворческой операцией. В Госдуме планируют одобрить предложение на ближайшем заседании. В ОДКБ заверили, что нововведение не связано с событиями на Украине.



Координирующим государством может стать любая страна альянса. Его определит Совет коллективной безопасности. Миротворческие структуры смогут в дальнейшем использоваться для поддержания мира в любой точке земного шара по просьбе ООН.



ОДКБ и ООН сотрудничают с 2004 года. Организации активно контактируют по вопросам противодействия терроризму, распространению наркотиков. О возможности применения военных сил ОДКБ на Украине речи не идёт, сообщил бывший секретарь организации Николай Бордюжа. Россия имеет необходимый военный потенциал для ведения спецоперации. К тому же мало кто в организации согласится на использование миротворческого контингента для решения таких задач. Координирующее государство должно быть хорошо знакомо с проблемами того региона, где потенциально может проводиться операция, сказал бывший секретарь ОДКБ.