Деятельность ОДКБ определит координирующее государство

Президент России Владимир Путин направил в парламент предложение о введении понятия «координирующее государство» в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ. Такое государство сможет брать на себя функции контроля за миротворческой операцией. В Госдуме планируют одобрить предложение на ближайшем заседании. В ОДКБ заверили, что нововведение не связано с событиями на Украине.
Координирующим государством может стать любая страна альянса. Его определит Совет коллективной безопасности. Миротворческие структуры смогут в дальнейшем использоваться для поддержания мира в любой точке земного шара по просьбе ООН.
ОДКБ и ООН сотрудничают с 2004 года. Организации активно контактируют по вопросам противодействия терроризму, распространению наркотиков. О возможности применения военных сил ОДКБ на Украине речи не идёт, сообщил бывший секретарь организации Николай Бордюжа. Россия имеет необходимый военный потенциал для ведения спецоперации. К тому же мало кто в организации согласится на использование миротворческого контингента для решения таких задач. Координирующее государство должно быть хорошо знакомо с проблемами того региона, где потенциально может проводиться операция, сказал бывший секретарь ОДКБ.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава ДНР Пушилин: националисты из «Азова» подорвали жилой дом в Мариуполе, под завалами 200 человек
Поступило сообщение о быстром продвижении войск ВС РФ и Росгвардии на южном направлении, которые уже идут на Одессу
Полковнику Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине
- #ЗАУГЛОМ Главный секрет запрета поставки микрочипов, или жестокий способ их возврата в Россию
- 14:59 Россия экстрадировала в Бразилию террориста-антигея
- 14:43 Норвегия сокращает до минимума контакты с властями России
- 14:15 Депутат Рады Дубинский: сотрудники СБУ убили при задержании представителя Киева на переговорах с Россией Дениса Киреева
- 14:05 На территорию консульского отдела российского посольства в Нидерландах забросили взрывное устройство