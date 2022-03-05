Заявка Молдавии на включение в состав ЕС поставила Приднестровье в сложное положение. Тирасполь заинтересован в окончательном разрешении конфликта. Молдавские власти не дали ответа Приднестровью относительно формата дальнейших взаимоотношений.
В Кишинёве считают, что причин для дестабилизации положения в регионе нет. Непризнанная республика не будет вступать в конфликт с Украиной, несмотря на участившиеся на границе взрывы. В Приднестровье называют поспешным решение Молдавии о вступлении в ЕС. Кишинёв передаёт суверенитет страны наднациональным органам в Брюсселе. Это позволит Западу зайти на молдавскую землю и стать её полноценным «хозяином». Тирасполь обратился в ООН, ОБСЕ и другие международные организации с просьбой признать независимость республики, находящейся более трёх десятков лет в подвешенном состоянии. Москва активно поддерживает стремления Приднестровья к независимости.
Лидер Молдавии Майя Санду передала заявку после предложения европейских дипломатов и политиков. Они похвалили чиновников республики за организацию приёма украинских беженцев. В Европейский Союз Молдова может войти по ускоренной программе.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Поступило сообщение о быстром продвижении войск ВС РФ и Росгвардии на южном направлении, которые уже идут на Одессу
Глава ДНР Пушилин: националисты из «Азова» подорвали жилой дом в Мариуполе, под завалами 200 человек
Полковнику Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач в ходе спецоперации на Украине
- #ЗАУГЛОМ Главный секрет запрета поставки микрочипов, или жестокий способ их возврата в Россию
- 11:48 Глава ДНР Пушилин: националисты из «Азова» подорвали жилой дом в Мариуполе, под завалами 200 человек
- 11:05 С момента начала спецоперации на Украине армия России поразила 2 037 объектов военной инфраструктуры
- 11:05 Приднестровье не пойдёт за Молдавией в Евросоюз
- 10:41 Армия России ударом высокоточного оружия уничтожила украинский склад в Житомире, где хранились комплексы Javelin и NLAW