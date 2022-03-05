Приднестровье не пойдёт за Молдавией в Евросоюз

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5 марта 2022, 11:05

Заявка Молдавии на включение в состав ЕС поставила Приднестровье в сложное положение. Тирасполь заинтересован в окончательном разрешении конфликта. Молдавские власти не дали ответа Приднестровью относительно формата дальнейших взаимоотношений.



В Кишинёве считают, что причин для дестабилизации положения в регионе нет. Непризнанная республика не будет вступать в конфликт с Украиной, несмотря на участившиеся на границе взрывы. В Приднестровье называют поспешным решение Молдавии о вступлении в ЕС. Кишинёв передаёт суверенитет страны наднациональным органам в Брюсселе. Это позволит Западу зайти на молдавскую землю и стать её полноценным «хозяином». Тирасполь обратился в ООН, ОБСЕ и другие международные организации с просьбой признать независимость республики, находящейся более трёх десятков лет в подвешенном состоянии. Москва активно поддерживает стремления Приднестровья к независимости.



Лидер Молдавии Майя Санду передала заявку после предложения европейских дипломатов и политиков. Они похвалили чиновников республики за организацию приёма украинских беженцев. В Европейский Союз Молдова может войти по ускоренной программе.