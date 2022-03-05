Правительство Чехии намерено выплачивать беженцам из Украины по 200 евро

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5 марта 2022, 09:28 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Правительство Чехии намерено выплачивать по пять тысяч крон (около 200 евро) в течение трех месяцев со дня прибытия в страну. Чешское радио в субботу передало, что власти в понедельник обсудят внесенный министром труда и социальных дел Чехии Марианом Юречкой законопроект о выплатах беженцам из Украины.

Как рассказал Юречка, законопроект, направленный в правительство, предусматривает выплаты на каждого беженца. Кабмин также намерен финансово поддержать жителей Чехии, обеспечивающих беженцев жильем.

Беженцы смогут получить выплаты в течение трех месяцев со дня прибытия в Чехию. Владельцам жилья, которые размесят их у себя, власти планирую выплачивать по одной тысячи крон (примерно 40 евро) на человека в течение пяти месяцев.

В Чехии с начала российской спецоперации на Украине зарегистрировали около 40 тысяч беженцев из этой страны.