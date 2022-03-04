Глава МВД Германии Фезер выступила против дискриминации граждан, имеющих российские корни

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4 марта 2022, 22:45 Источник: РИА "Новости"

глава МВД Германии Нэнси Фезер, Thierry Monasse/dpa

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в пятницу, 4 марта, заявила на своей страничке в социальной сети Twitter, что власти ФРГ решительно выступают против дискриминации граждан, имеющих российские корни.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что находящиеся за рубежом россияне столкнулись с травлей, вследствие чего она намерена обратиться к комиссару по правам человека СЕ.

Нэнси Фезер подчеркнула, что власти ФРГ выступают против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за российского происхождения или русского языка. Глава МВД Германии добавила, что органы безопасности и полиция страны "очень бдительны", а руководство ФРГ будет защищать граждан как российского, так и украинского происхождения.