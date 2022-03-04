События на Украине могут привести к росту зависимости России от Китая

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4 марта 2022, 13:07 Источник: Новая газета

Фото: pixabay.com

Востоковед Василий Кашин считает, что события на Украине приносят выгоду Китаю. При этом зависимость России от КНР, по его мнению, в скором времени начнет существенно расти.



Он отмечает, что Китай воздерживается от поддержки России в тех случаях, когда такая позиция грозит ему вовлечением в глубокий конфликт. Примером тому является голосование в Совбезе ООН при обострении кризиса вокруг сирийского Алеппо в 2016 году. Когда шел штурм этого города, Россию осуждало мировое сообщество, а Китай воздержался.



Еще одним ярким примером является присоединение Крыма к России. Китайцы и в этом вопросе РФ не поддержали.



«Они никогда не поддержат нарушение территориальной целостности на основе референдумов. Именно поэтому они не могли поддерживать ни Крым, ни признание «народных республик» Донбасса», - отметил Василий Кашин. Он подчеркнул, что «референдум — любимый инструмент тайваньских сепаратистов. И одобрять такой прецедент, подписываться под ним китайцы не будут».



И все же, по мнению эксперта, у России и КНР довольно много общего.



«Обе страны вовлечены в конфронтацию с США. У Китая она началась в 2018 году, а в 2020-м на фоне ковида произошло еще и резкое ухудшение отношений. В какой-то момент, еще до начала боевых действий на Украине, Китай по уровню враждебности к США был близок к России», - отметил Кашин.



Он напомнил, что в 2014‒2015 годах Китай предоставлял РФ кредиты на рефинансирование долгов компаний более чем на 30 миллиардов долларов. Китайцы также построили энергомост в Крым, поскольку специальный подводный кабель такой мощности производится только в одной из европейских стран и в Китае.



По мнению Василия Кашина, у России и КНР есть общий интерес: противостоять и вредить Соединенным Штатам.



«Россия, что бы она ни делала, не представляет из себя системной угрозы американскому доминированию в мировой экономике и не может претендовать на мировое лидерство. А Китай — это действительно экзистенциальная угроза для США. У них модели экономики несовместимы. Поэтому между США и Китаем борьба будет идти до тех пор, пока одна из сторон не проиграет и не отступит», - считает эксперт.



Он подчеркнул, что значительная часть золотовалютных резервов России была переведена в китайские ценные бумаги:



«У нас около 130 миллиардов долларов сейчас в юаневых активах. Именно поэтому действия США и ЕС привели к аресту лишь половины российских золотовалютных резервов. А учитывая, что резервы были изначально избыточны, положение не столь печально, как могло бы быть».



По словам востоковеда, Китай в последние годы очень активно замещал Европу в целом ряде сегментов рынка, связанных с поставками в Россию комплектующих и промышленного оборудования. Он считает, что КНР станет главным торговым партнером нашей страны уже в самой ближайшей перспективе.



«И дальше зависимость России от торговли с Китаем начнет расти гигантскими темпами», - прогнозирует Василий Кашин.



Он подчеркнул, что Россия напрямую может торговать с Китаем посредством юаней, поскольку правовая база для этого давно уже есть. Таким образом, не будет необходимости конвертировать валюту через доллар.



«У Китая вообще есть цель — продвинуть юань как инструмент международных расчетов. Думаю, происходящее сегодня даст потенциал для мощного рывка в этом направлении. Для Китая это может быть неплохой момент», - считает эксперт.



Василий Кашин напомнил, что Китай является крупнейшим в мире производителем промышленной продукции всех видов. Он предполагает, что китайские автопроизводители смогут занять места корейских и европейских. При этом он подчеркнул, что в сфере авиапрома Китай России, скорей всего, помочь не сможет. Эксперт считает, что «будет целый ряд направлений, где китайское оборудование не сможет заменить европейское, и Россия все равно будет пытаться закупать его в Европе через какие-то каналы».



Кашин отметил, что перспективы российского экспорта могут быть неплохими:



«Китай на 80% зависит от импорта железной руды, на 70% — от импорта нефти. И он будет сильно наращивать потребление газа, поскольку поставил амбициозную задачу снижения выбросов СО2. При этом отношения Китая с США обостряются, и это выражается в экономических войнах, в которые вовлекаются союзники Америки — Канада, Австралия и Новая Зеландия. А это наши прямые конкуренты как поставщики древесины, газа, нефти и прочего сырья в Китай. Поэтому интерес к переориентации у Китая будет».



Увеличение поставок в Китай потребует создания новых трубопроводов, расширения железнодорожной сети и строительства портовых мощностей. Это потребует времени и инвестиций.



«То есть мгновенно нарастить экспорт в Китай невозможно. Кроме того, когда Китай станет для многих наших товаров монопольным покупателем, у него появится возможность диктовать цены. И с этим придется жить. Это позволит нашей промышленности выжить и обеспечить занятость, но мы будем терять деньги, пока не произойдет снижение внешнеполитической напряженности вокруг России», - отметил Василий Кашин.



При этом он подчеркнул, что если экономическая зависимость достигнет очень высокого уровня, то у Китая появится возможность подключать и рычаги дипломатии для влияния на политические позиции России.



Василий Кашин считает, что происходящие на Украине события выгодны Китаю.



«От вооруженных конфликтов, как известно, больше всего выигрывают те, кто в них не участвует. Фактически все эти события гарантируют победу Китая в новой холодной войне. Все, кто в это вовлечен, понесут тяжелейшие экономические потери, а Китай — едва ли», - заключает эксперт.



