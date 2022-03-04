Молдавия отказывается принимать оружие НАТО для передачи на Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен со дня на день прибудет в Молдову. Западные дипломаты и политики зачастили в Кишинёв за последние дни. Ранее с визитом приезжал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который высоко оценил действия Молдавии по принятию украинских беженцев.
Визиты зарубежных политиков объясняются тем, что Кишинёв придерживается нейтрального статуса. Молдавия не присоединилась к антироссийским санкциям даже при наличии особого приглашения войти в состав ЕС по упрощенной схеме. Президенту Майе Санду предлагают членство в Европейском Союзе даже без Приднестровья. Это всё потому, что коллективный Запад планирует использовать аэродромы Молдавии для переброски оружия на Украину.
Если Молдавия станет частью ЕС, Россия может признать и Приднестровье. Это повысит конфронтационный уровень между Москвой и Кишинёвом. В Молдавии оценивают риски втягивания государства в войну против России. Главное желание избирателей при голосовании за Санду заключалось в поддержании нейтрального курса развития государства. Правительство республики при встрече с европейскими политиками не поднимет вопрос вступления в ЕС. Разрыв отношений с Россией приведёт к серьёзным политическим, экономическим последствиям и энергетическому кризису в Молдавии.
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