Экспорт цветов из Европы лучше экспорта смерти

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3 марта 2022, 18:13

Гуманные европейцы собирают для Украины летальное оружие, чтобы воевать против России. На Украину уже привезли из ФРГ 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатометов Panzerfaust. Свои подарочки для Киева готовят Великобритания, Нидерланды, страны Прибалтики и другие члены Евросоюза.



ЕС отправит в Незалежную российские военные МиГ-29 и Су-25. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала огромные поставки оружия и военной техники. Видимо, за ненадобностью, чтобы бесплатно утилизировать выработавшие ресурс самолёты - не жалко, ведь всё равно их разбомбят в день прилёта. Первое, что удивляет в этой ситуации - это невиданная щедрость столь рачительных, экономных и даже прижимистых европейцев. По нашей традиции, даже нож нельзя дарить - это плохая примета. А тут целое летальное и «летательное» оружие. Видимо, Европа испытывает такое нестерпимое желание расправиться с Россией чужими руками, что даже кушать не может, даже государственную мошну не пожалела. А когда европейские склады опустеют, они что, будут закупать вооружение? Не у России ли раз МиГи дарят? Как на это посмотрят немецкие или английские налогоплательщики? Неужели подтянут ремни и одобрят лишнюю строчку в бюджете, согласятся на повышение коммунальных тарифов, ухудшение своего уровня жизни? Что-то не верится, что для сытых и привыкших к комфорту бюргеров свобода Украины дороже собственного уюта.



Второе, что приходит на ум: как это люди, отменившие смертную казнь, пацифисты, защитники животных и природы, противники глобального потепления и углеродных выбросов в атмосферу с такой лёгкостью отправляют автоматы, бомбы, пушки, которые убьют не одну тысячу людей. Вы, которые плачете над бездомными собачками и кошечками, вооружаете брата против брата. Так где же тогда ваше истинное лицо: когда вы плачете над травиночкой, над былиночкой, или когда экспортируете смерть? Или вы её экспортируете и тоже плачете, плачете, но всё равно экспортируете?



Возможно, более верным было бы не вооружать Украину, а разоружать её, потому что русский солдат не убьёт безоружного. Он пришёл не захватывать страну, а освобождать от нацистов, обеспечить возможность украинцам провести свободные выборы, остановить войну на Донбассе, определиться по многим принципиальным позициям. Если бы в Киеве не стали хвалиться созданием грязной ядерной бомбы из чернобыльских отходов, если бы перестали на Донбассе каждый день убивать женщин, детей, да вообще людей, своих же граждан, никто бы никакую операцию не начал бы. Разве разведка не докладывала на Банковскую улицу, что из Киева по ночам организовали «армейские туры» на Донбасс, во время которых можно не задорого пострелять по живым мишеням? И это никак не растопило сердца ни европейцев, ни украинцев? Да что ж вы за люди то такие: плачете, когда надо смеяться и смеётесь, когда надо плакать. Лучше бы вы не оружием, а голландскими цветами забросали Украину, да можно и Россию тоже накануне 8 Марта, показали бы своё доброе отношение к народам обоих государств.



В.П.



