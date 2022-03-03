Глава Франции переговорил с Путиным и Зеленским

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3 марта 2022, 16:14

Путин и Макрон, Kremlin Pool/ Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон в четверг, 3 марта, побеседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным, а потом с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Информацию сообщает Елисейский дворец.

Чиновники уточняют, что разговор Макрона и Путина длился около 1,5 часов. Предмет обсуждения не приводили.

Отметим, ранее французский гарант подчеркивал, что Париж не ведет войну с Москвой. Он уточнил, что две страны связывает давняя история, а народ России является «великим европейским народом».

К своему прискорбию, Макрон уверен, что разрыв экономических связей России и ЕС ударит по Европе, но назвал эти шаги необходимой платой за демократию и мир.

Ранее стало известно, что шведский производитель и продавец мебели и товаров для дома IKEA приостановит всю деятельность в России.