Жители Болгарии устроили митинг поддержки России

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3 марта 2022, 15:04

Флаг Болгарии, Ivan Terron/ Keystone Press Agency

Болгарские граждане провели акцию в поддержку проведения спецоперации по принуждению к миру на Украине, которые проводят ВС России. Люди приветствуют денацификацию и демилитаризацию восточного соседа.

Общество Болгарии действует вопреки властям, ведь официальная София на протяжении всего периода с начала операции делает антироссийские шаги. Сейчас в стране отключены все российские телеканалы, закрыт доступ к сетевым ресурсам РФ. Более того, небо Болгарии закрыто для российских самолетов.

Тем не менее, болгары от себя высказывают поддержку Москве. Люди сегодня вышли на улицу с флагами России и портретами русских генералов. В толпе участников слышны возгласы: «Спасибо, Россия! Мы помним твой подвиг», а также «НАТО, вон!».

Не помогло даже появление председателя парламента Николы Минчева, который заявлял, что в нескольких сотнях километров от Болгарии якобы «идет война». Его слова были встречены залпом освистывания со стороны толпы.