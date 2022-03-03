В ЕС недовольны решениями Сербии по поводу действий РФ

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3 марта 2022, 14:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В решении сербского Совбеза говорится, что нарушение территориальной целостности Украины – это ошибка.

Но вместе с тем президент Сербии Александр Вучич отказался ввести санкции против РФ ввиду спецоперации по демилитаризации Украины. Он также заявил, что РФ – это единственная страна, которая в тяжёлые дни для Сербии и Республики Сербской не вводила санкции, а наоборот – поддерживала руководство Белграда. Было отмечено и непризнание со стороны России частично признанной республики Косово, правительство которой славится сомнительной репутацией. Вучич отказался осуждать страну-партнёра за спецоперацию. Совбез также не нарёк действия РФ «военным вторжением».

Благодаря своим заявлениям, Сербия стала едва ли не исключением среди всех кандидатов в ЕС. Белград не осудил действия России и не ввёл санкции. Однако в ЕС решение восточноевропейской страны мало кому пришлось по нраву. Ещё во вторник представитель Еврокомиссии Ана Писонеро заявила, что в Евросоюзе ожидают особых решений от стран-кандидатов, в том числе и от Сербии. Почти одновременно с аналогичным требованием к правительству Вучича выступили члены Европарламента – Владимир Билчик и Таня Файон. Они уточнили, что речь идёт именно о введении санкций против президента РФ Путина и его окружения. Пойдёт ли на это Александр Вучич и пожертвует ли он вступлением в ЕС ради давнего партнёра – пока что сказать очень сложно.