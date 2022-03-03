На Украине заканчиваются военные ресурсы, армия в панике

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3 марта 2022, 13:24

В ближайшие дни на Украине закончится топливо. Несмотря на мощный характер сопротивления, постепенно он начнёт ослабевать. Украинским националистам будет скоро нечем воевать.



Резервы вооружений и ГСМ у украинской армии имеются на Донбассе. Там группировки тщательно готовились к штурму городов. Многие солдаты ВСУ уже попали в окружение. Они не способны оказать помощь своим частям на других направлениях. В армии Украины наблюдаются паника. По тылам националистических группировок наносятся тактические удары высокоточным оружием. Разбомблённые склады и отсутствие топлива не позволяет ВСУ создавать линии обороны. Армия действует разрозненно, без центрального командования.



На обычных заправках топливо отсутствует, так как гражданское население скупило всё во время эвакуации. Разобранные железнодорожные пути, идущие в Белоруссию и Россию, не позволяют подвезти новое горючее. Собственного производства бензина на Украине нет. Морские порты заблокированы, что делает подвоз нефтепродуктов из других стран по морю невозможным. Европа не спешит обеспечивать украинскую армию через западные границы. В Брюсселе осознают опасность возникновения энергетического кризиса в странах ЕС. Украинские националисты начинают уходить во дворы домов, прикрываясь мирным населением.