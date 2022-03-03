Молдавия отказалась от уникального шанса ускоренного вступления в ЕС

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3 марта 2022, 12:00

Кишинев намерен сохранить с Москвой ровные доверительные отношения. Молдавия не присоединилась к западным антироссийским санкциям. Республика не планирует вступать в НАТО, а в ЕС особо не торопится.



Несмотря на все приглашения и уговоры молдаване предпочитают оставаться в стороне от происходящих в мире процессов. С такими настроениями в Кишинёве встретили представителя ЕС Жозепа Борреля. Он прибыл в республику, чтобы оценить ситуацию с беженцами и похвалить молдавское руководство за гуманитарную помощь.



Европейские политики предлагают Молдове вступить в ЕС в ускоренном порядке. Евродепутат Зигфрид Мурешан заявил, что такого уникального шанса у республики больше не будет. Во МИД Молдовы сообщили, что страна не будет вмешиваться в украинский конфликт. Планов на вступление в НАТО в военном руководстве страны и в правительстве нет.



Экономика Молдавии слишком хрупкая и зависимая от России. К тому же Кишинёв за три десятилетия так и не разрешил конфликт с Тирасполем. Приднестровье может вспыхнуть так же быстро, как и Украина. С приходом новой власти в Молдавии противостояние с Приднестровьем заметно усилилось. Но ситуация в регионе в целом остаётся стабильной, уверяет глава непризнанной республики Вадим Красносельский.