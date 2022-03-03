Армия ЛНР сообщила об освобождении еще семи населенных пунктов Донбасса

Командование Народной милиции ЛНР сообщает в четверг, 3 марта, об освобождении от украинских вооруженных формирований еще семи населенных пунктов Донбасса.
«Подразделения народной милиции продолжают освобождать от вооружённых формирований Украины населённые пункты, под полным контролем ЛНР стали ещё семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», − цитирует RT доклад республиканских военных.
Ранее сообщалось, что 1 марта с позиций ВСУ накрыли огнем четыре населённых пункта Луганской Народной Республики из РСЗО «Град». Снаряды прилетели в Калиновку, Логвиново, Молочное и Первомайск.
Напомним, 27 февраля в ЛНР заявили о взрыве и пожаре на нефтебазе в Ровеньках после удара ракетой «Точка-У».