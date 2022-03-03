Армия ЛНР сообщила об освобождении еще семи населенных пунктов Донбасса

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3 марта 2022, 10:48

Боец НМ ЛНР, Sergey Kovalev/ Russian Look

Командование Народной милиции ЛНР сообщает в четверг, 3 марта, об освобождении от украинских вооруженных формирований еще семи населенных пунктов Донбасса.

«Подразделения народной милиции продолжают освобождать от вооружённых формирований Украины населённые пункты, под полным контролем ЛНР стали ещё семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», − цитирует RT доклад республиканских военных.

Ранее сообщалось, что 1 марта с позиций ВСУ накрыли огнем четыре населённых пункта Луганской Народной Республики из РСЗО «Град». Снаряды прилетели в Калиновку, Логвиново, Молочное и Первомайск.

Напомним, 27 февраля в ЛНР заявили о взрыве и пожаре на нефтебазе в Ровеньках после удара ракетой «Точка-У».