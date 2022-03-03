Бомбить нужно украинскую пропаганду и Интернет

Аргументы Недели → В мире 13+

3 марта 2022, 10:38

Успешная российская военная операция проигрывает украинской пропаганде. Это признают и политики, и эксперты, и сами военные. Точечные попадания в украинские военные объекты, уничтожение военной техники, аэродромов, взлётно-посадочных полос, инфраструктуры, к сожалению, оборачиваются в минус через фейки и враньё.



Говорить и врать они научились хорошо, тут не поспоришь. Эта гадюка ползучая, слюнявая, ядовитая брызжет ядом со всех экранов, динамиков, утюгов - попробуй не услышать её шипенье. И как только нормальный человек любого гражданства попадает на Крещатик, он почему-то становится идиотом с необратимыми мозговыми отклонениями. Виктория Нуланд из Госдепа с печеньками походила на Майдане - до сих пор мозги в кучу собрать не может. Байден с сыном заразились украинским маразмом, так что старина президент украинцев называет иранцами, и вообще всё путает и забывает. А сынишка его теряет ноутбуки с секретными документами. Да что ж это за нечисть такая, что за морок и наваждение. Почему приезжающие в Киев сходят с ума, теряют разум?



Они проклинают Россию, но пользуются её газом, нефтью, электричеством - где логика? Россия уходит в «Северный поток -2», так они требуют остаться, заключить долгосрочные контракты на транзит через Украину. Россия дала вам многомиллиардные долларовые кредиты, так вы их разворовали и отказываетесь возвращать. Россия дала вашим гражданам на Донбассе еду, тепло, помощь, так вы их стали бомбить. Считаете Донбасс своим, а уголь закупаете в Южной Америке. Когнитивный диссонанс? В ватсапе упорно пишете вi да шо, а с трибун ругаетесь отборным русским матом. Так себя ведёт брошенная женщина, но вас никто не бросал, вы сами ушли. Вроде ушли в Европу, а оказались в жопе. Вы говорите, что у вас в недрах есть все элементы таблицы Менделеева, вы и житница, и кузница, и здравница, а без кредитов прожить не можете, как наркоман от дозы до дозы.



На протяжении восьми последних лет украинские хакеры кошмарят российские сайты, организуют DDOS-атаки, обрушают посещаемость, перекрывают доступность. Сейчас они добрались даже до Госуслуг и других правительственных порталов, СМИ. И потом удивляетесь, почему вас не любят в мире, а просто используют как оружие против России? И вы опять злитесь уже не как брошенная женщина, а как брошенная женщина-капризный ребёнок. Первая много хочет, второй кричит дай!



Жулики и мошенники с характерным южнославянским говором обманывают по телефонам наших пенсионеров, обворовывают их электронные кошельки, обчищают банковские счета, вскрывают базы персональных данных. Сотни тысяч россиян потеряли сбережения, здоровье, спокойствие, некоторые свели счёты с жизнью. Это результат кибервойны Украины против простого русского народа. Почему же мерзавцы не правительственные и казначейские счета обнуляли, не олигархов лохотронили, в чём простые люди то виноваты? И после этого вы говорите о справедливости, свободе, европейских ценностях?



Символичным стало на днях попадание снаряда в киевскую телебашню. Может быть, это начало конца нацисткой пропаганды, засоряющей мозги не только рядовым украинцам, но и всему миру? И тут уж вопрос к российским властям, силовикам, спецслужбам, айтишникам, целому Министерству цифрового развития - если вы не можете нас защитить, то хотя бы разбомбите украинский сектор Интернета, отключите эту страну от Всемирной паутины, куда они без стыда выкладывают инсинуации и дутые сенсации. Крови будет меньше, а пользы больше. Найдите тот кабель, по которому стекают зловонные миазмы проклятий, грязи, бесстыдства, вранья и перережьте провода. Отключите от мира, соцсетей, связи, дайте тишины! Дайте миру спокойно разобраться, без истерики и давления, без этого постоянного политического попрошайничества, извёртливости, жалобливости. То они остались одни, то они готовы к переговорам, то они ждут оружия и солдат НАТО, то раздают всем желающим автоматы - мир устал от вас, остановитесь. Вас никто не собирается убивать, к вам пришли, чтобы дать вам волю.



В.П.