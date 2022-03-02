Дуб - кандидата от РФ на главное дерево Европы сняли с конкурса

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2 марта 2022, 23:11 Александр Крохмаль, Журналист Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5238811

В Европе на фоне военной спецоперации России в Украине решили снять с конкурса 200-летний дуб, посаженный ещё мэтром русской литературы Иваном Тургеневым.

Главная реликвия родины писателя, Орловской области, участвовала в конкурсе фактически «посмертно». Ведь в прошлом году из-за урагана дерево упало на землю. Тем не менее, это не стало поводом для снятия его с соревнований. В музее, где дуб рос два века, очень сожалеют из-за того, что политическая напряжённость коснулась соревнований. Организаторы конкурсного мероприятия полностью поддержали политику ЕС и НАТО по отношению к России.

Почти 200-летний дуб рос в природном музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново». Заповедник был основан в родовом имении матери великого Ивана Тургенева. Как гласит история, сам писатель посадил его, когда ему было 13. В 2021 году дуб признали главным деревом России. Для тех, кто уважает творчество и историю Тургенева – это фактически реликвия. К сожалению для всех ценителей, дуб был снят с конкурса даже в самый последний день голосования, которое продолжалось весь февраль 2022 года. Директор заповедника Сергей Ступин заявлял, что дерево входило в «первую тройку». Вначале лидировали Польша, потом Испания, а затем подобралась Португалия. Но в итоге всё закончилось неудачно.