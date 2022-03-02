Аргументы Недели → В мире 13+

2 марта 2022, 13:18

Глава Финляндии Саули Ниинистё считает, что Россия не угрожает его государству. Тем не менее он намерен получить членство в НАТО. За присоединение к альянсу выступает почти половина населения страны. Украинский кризис заставляет многие европейские государства пересматривать программы безопасности.



Ещё несколько лет назад за присоединение к Североатлантическому альянсу выступали менее 40% финнов. Страхи появились после 2014 года, когда на Украине произошёл Майдан. Финляндия начала диалог с НАТО для получения статуса неофициального наблюдателя.



Спецоперация России на Украине, начатая в феврале, всколыхнула финское общество. Люди забеспокоились за свою безопасность. Финские дипломаты призвали граждан не посещать без острой необходимости Россию.



МИД РФ предупредил скандинавские страны об ответственности за помощь воюющим на Украине националистическим формированиям. Финны, конечно, стараются придерживаться нейтралитета в отношениях с Россией и в оценке её внешнеполитических действий. Генетически финны помнят прорыв линии Маннергейма и без пяти минут вхождение в состав СССР. На ВДНХ в Москве до сих пор фонтан Дружбы народов состоит из 16 фигур, последняя из которых предназначалась Финской ССР. Ужас повторения должен охладить горячие финские головы от вступления в НАТО, которое хочет, чтобы Хельсинки взял на себя контроль над безопасностью в регионе Балтийского моря.