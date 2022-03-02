Кроме дипломатической и финансовой поддержки поляки ничего не могут предложить украинцам

Чем ближе российские войска в ходе спецоперации на Украине продвигаются к польской границе, тем сильнее напряжение в странах ЕС и у руководства НАТО.
Североатлантический альянс отводит Польше особую роль. В стране будут в скором времени размещены силы военного блока повышенной готовности. На восточный фланг альянс намерен перебросить ещё 5 тысяч солдат НАТО. Несколько дивизий также будут отправлены в другие восточноевропейские страны.
Президент Польши Анджей Дуда осознаёт роль государства в будущем противостоянии с Россией. При этом Варшава не спешит перебрасывать на Украину самолёты и какое-либо вооружение. Дуда заявил, что это обозначило бы участие Польши в военном конфликте. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа передаст Украине партию оружия. Правда, сроки, способы и формат передачи европейский политик не озвучила.
Польше важно отчитаться перед альянсом о готовности стать плацдармом на восточном направлении. Дуда акцентировал внимание на оборонительном характере НАТО. Блок не преследует целей нападения и построения конфликтных отношений с Россией.
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