Бывший премьер Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости Токио разместить ядерное оружие на своей территории. Действующий премьер Фумио Кисида с таким заявлением не согласен.
Уровень противостояния России и Запада ещё не достиг такой точки, чтобы начать махать ядерными дубинками. Ядерное оружие США уже размещено в Германии, Италии и ряде других европейских стран. Япония является первой и единственной страной, которая подвергалась ядерной атаке со стороны США. Опрометчивые высказывания Абэ услышали в Китае. В МИД КНР посоветовали японцам вспомнить свою историю.
Размещение ядерного оружия рядом с российскими границами нарушает принципы глобальной безопасности. США пытаются сдерживать ядерным оружием не столько Россию, сколько Китай. Если с Москвой у Вашингтона имеются хоть какие-то документы, ограничивающие производство и испытание стратегического оружия, то с Китаем не подписано в этой сфере ни одной бумажки. Проблемы Украины Белый дом умело перевесил на плечи Европы, а вот Дальний Восток и Юго-Восточная Азия остались неприкрытыми. Россия и Китай пока не позволяют Штатам стать хозяином в этом регионе.
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