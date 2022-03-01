Cекретарь СНБО Украины Данилов: если Зеленский примет решение, Киев нанесет превентивный удар по Белоруссии

Украинские власти допускают возможность нанесения превентивного удара по Белоруссии, на территории которой размещены российские войска. Такое заявление во вторник сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Данилов в эфире телеканала "Украина-24", отвечая на вопрос, может ли Украина нанести "превентивный удар по Белоруссии", ответил: "По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это".
Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее 1 марта на заседании Совета безопасности Беларуси заявил, что военные страны не принимают участия в боевых действиях на Украине и не собираются делать этого.