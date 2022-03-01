Минобороны РФ подтвердило: российские ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» в Таганроге

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1 марта 2022, 19:08

MOD Russia, globallookpress.com

Министерство обороны РФ во вторник подтвердило, что российские ПВО сбили украинскую ракету "Точка-У" в районе Таганрога. Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что сегодня, 1 марта, в районе военного аэродрома в Таганроге система "Панцирь-С" сил ПВО сбила ракету "Точка-У", выпущенную Вооруженными силами Украины. Осколки упали на аэродром.

Жертв и разрушений нет. Телеведущая Ольга Скабеева в программе "60 минут" на канале "Россия-1" заявила, что Министерство обороны России подтвердило эту информацию. Ориентировочно, ракета выпущена из-под Мариуполя.