Конашенков: выход украинских военных к Азовскому морю заблокирован

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1 марта 2022, 17:02 Источник: РИА Новости

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, Olga Sokolova/Global Look Press

Вооруженные силы Украины с 1 марта полностью лишились выхода к Азовскому морю. Согласно информации Минобороны России, передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных Сил РФ, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря.

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 1 марта, сообщил, что с сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован.

По сведениям российского генерала, за вторник подразделения Донецкой народной республики продвинулись на 19 километров. Войска Луганской народной республики при огневой поддержке российской армии с начала операции продвинулась на 61 километр.

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР была объявлена Владимиром Путиным и началась 24 февраля 2022 года.