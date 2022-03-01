Украина за несколько месяцев до военной кампании заготовила фейковые фото и видео с участием актёров

Западные пропагандисты используют полный набор инструментов, чтобы рассказать о «российской агрессии» на Украине. Они ведут настоящую информационную войну против Москвы. На фоне спецоперации по защите Донбасса в сети появилось фантастическое количество видеороликов о «зверствах российских солдат».
Но после проверки таких материалов российские солдаты оказываются украинцами, а иногда и молдаванами и даже поляками. Игра актёров выдаёт их национальность. Часть видеоматериалов была создана украинцами несколько месяцев назад и не имеет конкретной привязки к дате и географической местности. Украина переняла весь зарубежный опыт пропагандисткой войны. В Интернете то и дело появляются фото, где люди бегут навстречу танкам, препятствуют их проезду.
Серьёзные сомнения вызывают распространённые в западной прессе видео и фотоматериалы о пострадавшем в Чугуеве доме. Жительница Елена настолько полюбилась иностранным журналистам, что стала публиковаться на первой странице газет и журналов во всех изданиях. Правда, другие жители этого же дома были, почему то одеты с иголочки и просто стояли рядом. Во дворе не оказалось припаркованных машин. Украинцам не удалось скрыть ложную постановку. И количество таких фейков увеличивается с каждым днём.
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