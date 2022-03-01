Президент Польши Дуда не будет посылать самолеты своих ВВС Украине

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1 марта 2022, 15:08

Самолёты, Serguei Fomine/ Global Look Press

Польский президент Анджей Дуда провел встречу во вторник, 1 марта, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, после которой заявил, что Варшава не направит на Украину свои военные самолеты.

«Мы не направляем (на Украину – прим. ред.) наших самолётов, иначе это бы означало включение НАТО в конфликт. НАТО не является стороной конфликта. Наши самолёты в настоящее время на Украине не летают», − значится в заявлении польского лидера, которое приводит РИА Новости.

Отметим, ранее пресс-служба ВМС Украины разместила сообщение о том, что Болгария, Польша и Словакия направят Украине 70 боевых самолётов МиГ-29 и Су-25.