Япония проявляет тихую и осторожную солидарность с Западом против России

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1 марта 2022, 12:49

Находящаяся на другом конце света Япония обеспокоена происходящими событиями на Украине наравне с США и ЕС. Вроде бы Токио не имеет на Украине бизнеса и интересов в сфере безопасности, но сдерживание агрессии России для японцев стало актуально, как никогда.



Япония пытается проявить солидарность со странами Запада, но очень тихо и осторожно. Токио готов действовать против России только вместе с Европейским союзом и НАТО. «Тихоокеанская четвёрка – Quad» практически полностью отказалась даже от порицания России. Индия наравне с Китаем отмежевались от оценок происходящих на Украине событий.



Премьер Японии Фумио Кисида пообещал выделить Украине финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов. В заявлениях и действиях Токио можно проследить эволюцию фразеологии. Если в разговорах с Западом японские политики заявляют об агрессии России, то в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным Кисида только обеспокоился напряжёнными отношениями с Украиной. При этом Япония может присоединиться к западным технологическим санкциям. Однако японский экспорт полупроводников и робототехники в нашу страну невелик. А вот поставки угля, газа, нефти, неона, палладия из России для японской экономики весьма заметны. При их блокировке автомобильная промышленность гарантированно остановится.