Китай пытается восстановить отношения с США, не предав Россию

Глава МИД Китая Ван И предложил Вашингтону отказаться от поддержки сепаратистов Тайваня. Вместе с традиционным требованием чиновник напомнил о важности построения многосторонних отношений КНР с США.
Ван И пытается сделать вид, что на Западе не существует антикитайских настроений. Помыслы министра вполне благородные. Но экс-министр финансов США Джейкоб Лью считает, что сейчас Пекину необходимо определиться, кого он поддерживает в украинском кризисе. Полвека назад для Китая и США общим врагом был Советский Союз. Сегодня для сближения со Штатами Пекину необходимо как минимум осудить Россию.
В Китае помнят, что при поддержке Запада в 80-х года прошлого века страна сделала экономический рывок. СССР в свою очередь был вынужден тратить средства на модернизацию армии, укрепление обороны.
В Белом доме полагают, что подобный трюк можно повторить и сейчас. В США уже похвалили Китай за отказ России в выдаче аккредитив. Несмотря на встряски на китайском рынке акций, Пекин не готов к порицанию Москвы. Китай даже в самых сложных дипломатических условиях будет искать баланс. Потеря Китаем стратегического партнёра в лице России может привести к непредсказуемым последствиям.
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