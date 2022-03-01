В Германии проживает порядка 6 миллионов русскоязычных граждан. Они приехали в страну после распада СССР из Восточной Германии. Часть русскоязычного населения составляют бывшие советские военнослужащие, евреи.
Если коренное население Германии считает, что Россия проявляет по отношению к Украине агрессию, то русскоязычные с этим не согласны. Они говорят, что тема Донбасса в Германии практически не озвучивается. Рядовые немцы не имеют по этому вопросу полноценного понимания.
Сложнее всего в стране приходится детям. Зачастую идеологизированные учителя в школах рассказывают им о негативном влиянии России на бизнес немецких фермеров. Русскоязычным школьникам из-за этого иногда приходиться менять учебное заведение.
Сознание немцев запудрено телекартинкой, которая рассказывает о тысячах бегущих из Украины беженцах. При этом никто не говорит о тысячах бегущих на протяжении восьми лет из Донбасса в Россию от украинских националистов. Из-за этого сочувственное отношение в Германии сложилось только к Украине. В СМИ постепенно продвигается тема о необходимости отправки добровольцев в Незалежную для отражения российской агрессии.
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