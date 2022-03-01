Штаб обороны ДНР: украинские экстремисты обстреляли выходивших из Волновахи мирных жителей

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1 марта 2022, 11:05

Руины, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Представители Штаба обороны Донецкой Народной Республики сделали заявление о расстреле украинскими радикальными вооружёнными формированиями нескольких мирных жителей Волновахи, пытавшихся под белым флагом выйти из города.

«Украинские националисты расстреляли гражданских в Волновахе в 10:10, открыв огонь по выходящим из города мирным жителям с белым флагом», − цитирует RT сообщение республиканских военных.

Напомним, ранее стало известно, что подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики 28 февраля завершают блокирование Мариуполя и Волновахи.