ЕС планирует досрочно включить Молдавию в состав союза

Аргументы Недели → В мире 13+

1 марта 2022, 10:37

В Брюсселе опасаются последствий спецоперации России на Украине. Если российские войска займут Одесскую область, Москва будет иметь общую границу с Приднестровьем. Европейцы считают, что Россия будет использовать аэродром Тирасполя для военных целей.



Европейский союз пытается укрепить Восточную Европу. Для этого в Польшу, Прибалтику отправляются солдаты из подразделений НАТО. Ранее глава Европейской комиссии Урсула Ван дер Ляйен сообщила о возможности досрочного принятия Украины в состав ЕС. Такие же перспективы имеются у Молдавии. Брюссель активно вливает деньги в экономики восточноевропейских государств.



Молдавии будет оказана финансовая помощь на фоне притока украинских беженцев. Европа нахваливает молдавское руководство за помощь. Президент Молдовы Майя Санду пообещала, что страна идёт по пути нейтрального развития. Кишинёв не будет вступать в НАТО, но в ЕС активно стремится. В Европейском Совете считают, что Россия не остановится на одной Украине и войска начнут продвижение дальше – на Балканы, в Грузию и Молдову. В решающий для Европы момент Брюсселю важно продемонстрировать своё глобальное лидерство.