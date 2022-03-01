Пользователи Instagram из нескольких стран мира жалуются на проблемы в работе сервиса

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1 марта 2022, 10:20 Источник: Downdetector

Instagram, pixabay.com

Утром во вторник, 1 марта, от пользователей социальной сети Instagram из разных стран начали поступать жалобы на сбои в работе платформы. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По состоянию на 9.37 по московскому времени было зафиксировано 1 597 жалоб. Большинство пользователей Instagram (82%) пожаловались на проблемы с работой приложения, 11% сообщили, что не могут войти в свой профиль, 7% заявили о сложностях с работой веб-сайта.

Уточняется, что с проблемами столкнулись жители РФ, Германии, Франции, Соединенных Штатов Америки и ряда других стран мира.