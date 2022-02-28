Молдова не поддержит антироссийские санкции

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28 февраля 2022, 23:28 Александр Крохмаль, Журналист

Молдова отказалась поддержать антироссийские санкции Запада, ввиду спецоперации в Украине.

То же самое она сделала и в 2014 году, когда возник самый первый украинский политический кризис. Глава МИД республики Николай Попеску заявил, что страна будет придерживаться той же линии из-за экономических соображений. «Решения о санкциях – крайне непростые решения», - отметил глава ведомства. По словам Попеску, Молдова слишком сильно зависит от России, особенно в энергетической сфере. Возможные санкции могли бы привести к серьёзному дипломатическому конфликту, который не был бы выгоден никому. Как бы некоторые молдавские пользователи соцсетей ни призывали к разрыву отношений с РФ, этого вероятно не случится.

Попеску сообщил, что на сегодняшний день власти республики поддерживают с Россией диалог на техническом уровне. Идут активные обсуждения на тему помощи гражданам, оказавшимся в непростой ситуации на территории Украины. Они должны как можно скорее вернуться на родину, но пока что не могут этого сделать. Тем не менее в западных странах не исключают, что прогрессирующие военные действия в Украине могут дойти и до Молдовы.