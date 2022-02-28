Военный комитет НАТО: впервые в контексте коллективной обороны альянс развертывает элементы своих сил реагирования

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28 февраля 2022, 22:42 Источник: РИА Новости

флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image/www.imago-images.de

НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования Североатлантического альянса. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что это решение принято оперативно.

В заявлении Военного комитета Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе по итогам экстренного заседания, указано, что "оборонные планы НАТО были активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы Сил реагирования НАТО".

Роб Бауэр отметил: "Наша подготовка была своевременной, а реакция - быстрой, и поэтому наш оборонительный щит стоит крепко, готовый защитить всех союзников и наш Альянс от агрессии".